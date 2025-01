Ariano: guida auto con patente falsa, contraffatta e senza assicurazione La scoperta della polizia municipale. Denunciato un extracomunitario fermato in città

Un'unità operativa della polizia municipale di Ariano Irpino ha intercettato e bloccato stamane, durante la consueta attività di controllo, un'autovettura condotta da un extracomunitario. E' successo in pieno centro. La vettura è risultata priva di copertura assicurativa. Ma non è finita qui. Avviati ulteriori accertamenti, i due sottufficiali hanno scoperto il possesso della patente di guida falsa, in uso all'uomo da oltre due anni.

Le successive indagini di polizia giudiziaria, condotte con accertamenti incrociati, hanno permesso di appurare che il documento era stato contraffatto con la collaborazione di altri connazionali dell'uomo e di italiani probabilmente legati ad agenzie di servizi automobilistici.

Le indagini proseguono per accertare ed identificare gli altri responsabili. L'uomo è stato denunciato alla procura della repubblica di Benevento. Il controllo del territorio e la repressione dei comportamenti illeciti ed antisociali continuano ad opera della polizia municipale, per garantire una maggiore sicurezza e vivibilità della città.