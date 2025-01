Tragedia a Flumeri, non risponde ai parenti: trovato morto in casa Il dramma stamane. Sul posto i sanitari, vigili del fuoco e carabinieri

Domenica tragica a Flumeri, piccolo comune in provincia di Avellino, dove un uomo è stato trovato morto in casa. Erano stati i parenti ad allertare i soccorsi. L'uomo, che viveva da solo in vico De Angelis, non rispondeva al telefono e al campanello di casa da molte ore, ed è scattata così la richiesta di soccorso. I vigili del fuoco di Grottaminarda sono arrivati sul posto tempestivamente con i soccorsi del 118 e i carabinieri. Una volta entrati in casa i vigili del fuoco hanno trovato il 70enne senza vita. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, scatenando dolore e sconforto tra i componenti della comunità.