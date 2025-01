Avellino, anziana colta da malore si accascia in strada e muore L'anziana signora si è sentita male: inutili i soccorsi in piazza Aldo Moro nei pressi del Tribunale

Tragedia ad Avellino: si sente male e muore in Piazza Aldo Moro, davanti al Tribunale cittadino. Inutili i soccorsi per l'anziana signora, che è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo.Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, praticati dai sanitari della Misericordia di Avellino, supportati dalla Polizia di Stato, la donna è deceduta sul posto. Dolore e sconcerto in centro città nel capoluogo irpino. Numerosi i passanti che hanno assistito alla scena, tra sconcerto e paura.

Era in compagnia del figlio

Secondo quanto si è appreso l'anziana era in strada mentre era in compagnia del figlio. Quest'ultimo ha notato che la madre ha avuto un malore e non riusciva più a reggersi in piedi. Ha tentato di soggerla, ma la donna si è accasciata su stessa. Immediatamente è stato chiesto l'intervento del 118 allertato anche dagli altri presenti sul posto che sono corsi in aiuto del figlio della donna. Per oltre mezz'ora gli operatori sanitari le hanno praticato un lungo massaggio cardiaco, supportati anche dal defibrillatore. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La donna non ha ripreso conoscenza e i medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso tra lo sconcerto del figlio e l'incredulità dei tanti presenti.