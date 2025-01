Ariano, amaro risveglio per gli abitanti di Torreamando: non è giusto Malviventi rubano e spaccano auto, portando via persino bidoni di olio d'oliva

E' stato un risveglio amaro per diverse famiglie di località Torreamando ad Ariano Irpino, colpite nel cuore della notta da una o più bande di malviventi. Presi di mira pertinenze, ripostigli e cantine mentre i proprietari dormivano nelle ville e abitazioni.

L'obiettivo era quello di portare via più di un'auto. Due sono state danneggiate, vetri rotti come si può notare dalla foto e una fiat panda portata via probabilmente con la refurtiva, per lo più attrezzature lavorative, motosega, decespugliatori e diversi bidoni di olio di oliva. Hanno aperto barattoli di marmellata e rovistato ovunque. Ma questo è solo un primo bilancio sommario di quanto accaduto.

Nelle abitazioni non sarebbero entrati, almeno in questa zona non sarebbero entrati all'interno. La polizia sta quantificando i danni e solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso.

Resta l'amarezza e l'indignazione da parte della gente. Non è possibile essere attaccati in piena notte. Tutto questo spaventa.