Avellino, pestaggio in via Ammiraglio Ronca: l'ora della verità I tre per i quali è stato chiesto il giudizio immediato sono accusati di lesioni

di Paola Iandolo

Prenderà il via il prossimo 24 febbraio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il processo nei confronti di tre indagati -V.C., E.G e A.F.- raggiunti anche da una misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese A.D.N e A. S, a seguito delle indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri per l’aggressione avvenuta il 10 settembre scorso nei pressi di un noto locale del centro cittadino, che aveva visto coinvolte almeno una trentina di persone e per l’episodio di aggressione ai danni di uno dei cinque feriti la sera del 10 settembre, bloccato da due dei tre indagati sette giorni dopo, la sera del 17 settembre e colpito a pugni, calci e martellate mentre percorreva Via Morelli e Silvati in direzione Valle. Il pm della Procura di Avellino Fabio Massimo Del Mauro ha chiesto ed ottenuto nei loro confronti il processo con rito immediato davanti al giudice monocratico per l’accusa di lesioni. I tre indagati sono difesi dai penalisti Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria.

La ricostruzione

Il primo episodio avvenne il 10 settembre. Doveva essere una serata tranquilla e spensierata, invece l'evento si è concluso al pronto soccorso e in caserma dai carabinieri. Protagonisti della maxi rissa trenta persone che si erano ritrovate per festeggiare un compleanno. Poi è scattata la scintilla, vecchie ruggini familiari alla base ovviamente e dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Il diverbio nacque nel noto locale di via Ammiraglio Ronca con il suocero 52enne, noto alle forze che lo scorso anno subì un attentato incendiario alla Smart parcheggiata a Rione San Tommaso e il genero di venti anni, V.C. Poi la lite degenerò. Sul posto intervvennero diversi equipaggi della Compagnia Carabinieri di Avellino. All’arrivo dei carabinieri i partecipanti alla rissa si allontanarono, ad eccezione del 52enne che presentava lievi ferite in diverse parti del corpo. Quest’ultimo, soccorso dal personale sanitario del 118, venne trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino.