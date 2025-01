Avellino, Processo Aias alle batture finali: due imputati negano gli addebiti La requisitoria del pm è fissata per il 13 maggio e la sentenza per il 27 maggio

di Paola Iandolo

Processo Aias: due imputati hanno respinto le accuse durante l'udienza celebrata stamane. A.P. ha chiarito che ogni pagamento veniva effettuato con le transazioni economiche e mai in contanti. Mentre A.N. responsabile del progetto Biblioteche ha precisato di aver effettivamente svolto il lavoro di catalogazione dei libri e di aver ricevuto un compenso simbolico per quanto effettuato. Il processo è stato poi rinviato al 22 aprile quando dopo le ultime escussioni verrà chiusa l'istruttoria dibattimentale. Inoltre stamane è stata effettuata anche una calendarizzazione delle ultime udienze: il 13 maggio è prevista la requisitoria del pm e il 27 maggio la sentenza.

La ricostruzione

L’inchiesta sull’Aias fu avviata nel maggio 2017 dopo una segnalazione pervenuta dal nucleo speciale di polizia valutaria di Roma per operazioni finanziarie sospette da parte di alcune società e associazioni onlus. L’inchiesta puntò a far chiarezza soprattutto su 27 bonifici di 15.700,00 euro sul conto corrente della società CMA Group s.r.l., 5 bonifici 144.332,00 sul conto corrente di CMA group e ben 13 bonifici in arrivo sul conto corrente della Hs soluzione s.r.l. per 342.547,00 euro, tutti provenienti dal conto corrente Aias Avellino Onlus. Il rinvio a giudizio per la moglie e le figlie dell'ex presidente del Consiglio venne disposto dal giudice per l’udienza preliminare di Avellino, Marcello Rotondi nel giugno del 2019. Rinvio a giudizio disposto per la moglie A. M.S. e le due figlie dell'ex presidente del Consiglio, S.D.M e F.D.M, l’ex consigliere comunale di Avellino G.B. Ancora per L. C., C.P., M.P, A.P e M.P. ed A. N. docente di filosofia coinvolto nel progetto Biblioteche, finito al centro dell’inchiesta della procura avellinese. Ad avviso degli inquirenti i dieci avrebbero messo in piedi, in base a quanto ricostruito dai magistrati inquirenti, un sistema per distrarre soldi pubblici destinati all'assistenza dei diversamente abili. Un' intercettazione portò alla luce il sistema - ad avviso degli inquireinti - su come funzionava l'Aias. Secondo la ricostruzione fatta degli inquirenti le due società (Aias Avellino e Noi con Loro onlus) erano gestite da A. M. S.