Sirignano, picchiano e deridono un minore: disposte le copie forensi La procura ha disposto l'acquisizione del contenuto dei cellulari di tre di cinque indagati

di Paola Iandolo

Ad agosto hanno picchiato, deriso un minorenne in piazza a Sirignano. Per cinque giovani, tre minori e due maggiorenni, accusati del reato di atti persecutori, la procura ha disposto l'acquisizione delle copie forensi per comprendere se vi sono altri episodi di violenza compiuti nei confronti del minore preso di mira dalla gang. In un video la vittima, circondato dalla gang, viene prima minacciata affinché non denunci l’accaduto alla madre e poi colpita nuovamente con alcuni schiaffi.

Le immagini e gli autori della vicenda erano stati immediatamente identificati dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino. Ora per far piena luce sull'accaduto il pm Lorenza Recano ha disposto la copia forense sui dispositivi. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Liberato Saveriano, Fioravante Annunziata, Gerardo Di Martino, Antonio Guerriero. La parte civile è rappresentata dall’ avvocato Alessandra Rea.