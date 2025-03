Ancora sangue sulle strade in Irpinia: incidente a Baiano, muore 60enne Sulla Nazionale l'incidente mortale

Dramma questa sera a Baiano, dove si è verificato un tragico incidente stradale. Una donna di 60 anni ha perso la vita in seguito al violento scontro avvenuto in via Nazionale. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma il bilancio è di una donna morta . I soccorsi giunti sul posto hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla. La strada è stata bloccata per consentire ai militari dell’Arma di eseguire i rilievi necessari per ricostruire quanto avvenuto. Solo due giorni fa in provincia di Avellino si è verificato un altro incidente mortale. Domenica lungo la vecchia Ofantina, nel territorio di Chiusano San Domenico, si è verificato il tragico impatto in cui ha perso la vita Mario Carpentiero di 56 anni. Altre due donne coinvolte nel sinistro sono in condizioni gravi ricoverate nella rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.