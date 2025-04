Altavilla, piazza di spaccio gestita dal carcere: fissati i primi riesami Ad effettuare le indagini gli uomini della squadra Mobile della questura di Avellino

di Paola Iandolo

Piazza di spaccio gestita direttamente da una cella del carcere di Bellizzi Irpino: fissati i riesami. Venerdì 18 aprile davanti ai giudici della X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, si discuterà la richiesta di attenuanzione o revoca della misura cautelare in carcere per il narcotrafficante A.M. difeso dall' avvocato Gaetano Aufiero che ha impugnato la misura emessa dalla Procura di Avellino e dalla Distrettuale Antimafia di Napoli.

Davanti ai giudici del Tribunale della Libertà sarà discussa anche la posizione di altri due indagati, T.P. moglie di A.M. e di suo nipote V.D.A.Davanti ai giudici del Riesame sarà valutato il materiale probatorio raccolto dagli agenti della Squadra Mobile della Sezione Antidroga di Avellino, che nel corso delle indagini avevano eseguito anche arresti e sequestrato quasi cinque chili di cocaina. In carcere sono finiti anche due uomini, collaboratori di A.M. nella gestione della piazza di spaccio.