Incidente in via Pioppi a Grottaminarda: nulla di grave per il giovane centauro Il 17enne è stato dimesso dai sanitari del pronto soccorso del Frangipane-Bellizzi

Solo lievi contusioni e una prognosi di pochi giorni per il 17enne rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Grottaminarda in via Pioppi, lungo la statale 90 delle puglie.

Il ragazzo di Mirabella Eclano era in sella al suo scooter scontratosi per cause in corso di accertamento con un'auto.

Sul posto 118 e carabinieri. Il punto in questione è già tristemente noto, teatro nel corso degli anni di numerosi incidenti.