Montella, compra Play Station online ma è una truffa, due denunce Il raggiro, le indagini dei carabinieri

I Carabinieri di Montella hanno denunciato 2 giovani romani, responsabili di truffa online, per una finta vendita di una PlayStation 5. Un giovane di Montella, infatti, si era rivolto ai Carabinieri della locale Stazione perché vittima di una truffa online dopo aver tentato di acquistare una consolle attraverso un annuncio pubblicato su un noto sito di compravendita. L'offerta, particolarmente allettante, proponeva la console a un prezzo vantaggioso. Dopo aver effettuato un pagamento tramite bonifico, il giovane non ha più ricevuto notizie dai venditori né tantomeno la merce acquistata.

Le indagini, la vittima

L’attività d’indagine avviata dai Carabinieri, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, ha permesso di identificare due uomini, rispettivamente di 27 e 34 anni, residenti nel Lazio. Entrambi, già noti alle forze dell'ordine per precedenti simili, sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di truffa in concorso. Le indagini hanno rivelato che i due avevano messo in atto un raggiro ben orchestrato, sfruttando la popolarità e la domanda elevata della console per attirare acquirenti ignari. Una volta ricevuto il pagamento, si rendevano irreperibili, lasciando le vittime senza alcuna possibilità di recuperare il denaro.