Monteverde, boato nella notte: la banda della marmotta fa esplodere il bancomat Bottino da quantificare, banditi in fuga

Assalto nella notte al bancomat dell'ufficio postale e banditi in fuga a Monteverde, in provincia di Avellino. Nel corso della mattinata i militari della locale Stazione Carabinieri con il supporto della dipendente Aliquota Operativa, sono intervenuti in via Alessandro Manzoni presso la postazione dell'ufficio postale, dove ignoti alle ore 03.20 circa, hanno fatto esplodere il dispositivo ATM con congegno esplosivo tipo "marmotta".

Banditi in fuga con il bottino

Resta da quantificare il bottino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. I militari hanno ascoltato residenti e persone della zona per ottenere elementi utili alle indagini. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro di quanto avvenuto e di quanti soldi siano riusciti a trafugare i malviventi.

in aggiornamento