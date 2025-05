Frodi informatiche, si finge operatrice e svuota conti: denunciata 24enne La denuncia a Baiano

Baiano (Avellino), aprile 2025 – I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato in stato di libertà una giovane donna di 24 anni, ritenuta responsabile del reato di frode informatica, al termine di un’indagine avviata in seguito a due denunce presentate da cittadini residenti in Piemonte e Sicilia.

Le denunce

I fatti risalgono al mese di aprile, quando un 49enne piemontese e una 66enne siciliana hanno segnalato il prelievo illecito di circa 3.000 euro complessivi dai propri conti correnti. In entrambi i casi, le vittime avevano acceduto a un sito legato a un noto servizio di pagamenti elettronici e, convinte di interagire con un operatore della piattaforma, avevano fornito credenziali sensibili nel tentativo di risolvere presunti problemi tecnici.

Il controllo degli estratti conto

L’anomalia è stata rilevata attraverso il controllo degli estratti conto bancari, che ha indotto i due utenti a rivolgersi ai Carabinieri. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di risalire all’identità della presunta responsabile, di cui non sono stati diffusi ulteriori dettagli, e di informare la competente Autorità Giudiziaria.