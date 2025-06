Arriva la grandine ed è un fuggi fuggi generale per salvare le auto La zona più colpita quella a nord est di Ariano Irpino

Un fuggi fuggi generale per salvare le auto dalla violenta grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio in Irpinia. C'è chi ha trovato riparo in prossimità di un ponte, chi nelle aree di servizio munite di copertura o sotto gli alberi.

La zona più colpita quella a nord est di Ariano Irpino, in modo particolare località Martiri e contrade limitrofe. Danni soprattutto alle colture e ad alberi e piante da frutto. Infranto il lunotto posteriore di un'auto. Polizia municipale allertata per l'apertura di alcuni tombini.

Meno disagi nel territorio a confine con Grottaminarda. C'è chi ha anche raccolto e misurato le palline di grandine come quella in foto, scattata nel quartiere Martiri ad Ariano Irpino.