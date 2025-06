Aiello, accusato di maltrattamenti: resta in carcere 22enne Il suo legale è a lavoro per presentare istanza al tribunale del Riesame

di Paola Iandolo

Resta in carcere il 22enne tratto in arresto per nel fine settimana scorsa ad Aiello del Sabato, dopo aver violato le prescrizioni imposte in quanto sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane è accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna. Il Gip Giulio Argenio ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa del 22enne, l’avvocato Massimiliano Russo. La difesa è a lavoro per presentare istanza di Riesame contro il provvedimento restrittivo.

La ricostruzione

Ad arrestarlo i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avellino per evasione e violazione alle norme previste dal codice rosso. L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, dopo aver comunicato al 112 di doversi recare al pronto soccorso per motivi di salute, si è diretto invece presso l’abitazione degli ex suoceri, dove avrebbe manifestato l’intenzione di incontrare i familiari dell’ex convivente. Intanto è stato raggiunto da un'ordinanza di misura cautelare in carcere per maltrattamenti.