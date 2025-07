Non rispondeva a nessun tentativo di contatto: trovata cadavere in casa La triste scoperta dei vigili del fuoco ad Aiello del Sabato

Non rispondeva a nessun tentativo di contatto nella sua abitazione. Tragedia ad Aiello del Sabato in via Capo Casale, alla località Tavernola San Felice.

A fare la triste scoperta sono stati i vigili del fuoco di Avellino dopo essere stati allertati dalla centrale operativa del 118. La vittima, una donna del luogo.

Dal Comando di via Zigarelli è stata inviata sul posto anche un’autoscala per consentire l’accesso all’abitazione. Una volta entrati all’interno, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una 45enne.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 di Atripalda, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri delle stazioni di Solofra e di Aiello del sabato per gli accertamenti di competenza.