Ariano: tre perdite consistenti di acqua e a Summonte dispersione idrica occulta

Tre perdite consistenti di acqua da un capo all'altro della città ad Ariano Irpino. La prima in contrada Serra, poso distante dalla Rsa Minerva, la seconda sul versante opposto alla località Cerreto davanti all'ingresso della chiesa e poco distante, lungo la strada che dallo scalo ferroviario porta alla 90 bis.

"Tutto questo - affermano gli abitanti di Serra - mentre l'acqua continua a mancare ripetutamente, non di certo per colpa nostra".

Disagi a Summonte, dove a seguito di minor apporto idrico al serbatoio del centro urbano dovuto ad una perdita occulta sulla condotta adduttrice, è stata effettuata la sospensione idrica per consentire il riempimento del serbatoio, dalle ore 22.00 di ieri sera alle ore 6.00 di oggi.

"I nostri tecnici sono al lavoro per localizzare e riparare perdita idrica. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti " acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui".