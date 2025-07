Sant'Angelo, atto intimidatorio a Elisa Forte: la solidarietà dell'Ordine Alla professionista è stata danneggiata l'automobile nel corso della notte

di Paola Iandolo

Il presidente dell’Ordine giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e la consigliera Alessandra Malanga sono al fianco di Elisa Forte e dell’emittente Irpinia Tv, di cui la collega è corrispondente dall’Alta Irpinia, per il grave atto intimidatorio messo in atto con la distruzione della sua automobile. Non saranno questi gesti a mettere il bavaglio ai giornalisti e a fermare la corretta e libera informazione. L’Ordine della Campania è sempre al fianco di chi, in ogni parte della regione, lavora per informare l’opinione pubblica secondo le regole deontologiche e lo sarà in ogni sede.