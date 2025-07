Auto in fiamme nella notte a Montemiletto: esclusa matrice dolosa L'incendio spento dai vigili del fuoco ha completamente carbonizzato il veicolo

I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti in via Antonio Sarro a Montemiletto per la segnalazione al 112 di un'incendio che ha riguardato un'autovettura.

Sul posto si è appurato che poco prima un condomino aveva notato delle fiamme sprigionarsi dal vano motore di un veicolo, parcheggiato in strada.

L'incendio - che ha completamente carbonizzato il veicolo - è stato spento dai vigili del fuoco di Avellino, che hanno escluso l'ipotesi dolosa.

Il proprietario non ha esternato sospetti, riferendo di non aver subito minacce né richieste estorsive di alcuna sorta. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di montemiletto.