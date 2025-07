Aggredito e picchiato il vicesindaco di Rotondi: Esposito in ospedale Identificati dalla Polizia i presunti autori del pestaggio

Grave episodio di violenza a Rotondi, in Valle Caudina, dove il vicesindaco Bartolomeo Esposito è stato aggredito selvaggiamente all'interno di un bar.

L'amministratore - ispettore di polizia in pensione - è stato soccorso dal 118 ed è ricoverato all'ospedale "Moscati" di Avellino. Le sue condizioni non sono gravi ma resta comunque in osservazione.

Solidarietà ad Esposito è stata espressa dal sindaco Finelli e da tutta l'amministrazione rotondese, oltre che dalle forze politiche irpine.

Identificati dagli agenti del commissariato di Cervinara i due presunti autori dell'aggressione.