Ariano: trasferimento d'urgenza nella notte in eliambulanza al Cardarelli Un evento raro e piuttosto grave, scoperto dai medici del pronto soccorso intervenuti rapidamente

E' giunto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, accusando dolori all'addome. Qui i medici dopo una serie di esami approfonditi e meticolosi hanno riscontrato la rottura di un angioma epatico improvviso con sanguinamento interno. Un evento non molto frequente ma piuttosto grave.

L'equipe diretta dai due medici Matteo De Luca e Silvio D'Agostino non ha perso tempo. Avendo intuito subito la gravità della situazione sono state subito attivato le procedure di emergenza per richiedere il trasferimento urgente del paziente in un centro di radiologia interventistica. Una corsa contro il tempo. L'uomo un 60enne del luogo, è stato subito sedato e intubato.

Poco prima delle 2.00 nel giorno della solennità della Madonna del Carmine la partenza dell'elicottero del 118 alla volta dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove è ora in prognosi riservata.

Sul posto per le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero i vigili del fuoco di Grottaminarda insieme ad una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Ariano Irpino.