Atripalda, droga negli slip: giudizio immediato per il 42enne Liotti Il 42enne comparirà il prossimo 22 ottobre davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone

di Paola Iandolo

La Procura di Avellino ottiene il giudizio immediato per il quarantaduenne pregiudicato Francesco Liotti, arrestato ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina nascosta negli slip, dopo una breve fuga. Il 42enne attualmente è sottoposto agli arresti domiciliari.

Il Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali ha infatti accolto la richiesta del pm Antonella Salvatore di procedere con il rito del giudizio immediato nei confronti di Liotti, che aveva aggredito i Carabinieri che stavano procedendo ad un controllo nei suoi confronti. Quella domenica il 42enne venne trovato in possesso di circa 48 granmni di cocaina.

Liotti dovrà comparire il prossimo 22 ottobre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone. Non è escluso però che la difesa, rappresentata dall'avvocato Costantino Sabatino, non opti per un rito alternativo per il suo assistito.