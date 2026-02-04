Gianluca Festa scende in campo: "Sono colpevole solo di amare Avellino" Spuntano i manifesti in città dell'ex sindaco

Dopo quelli di Nicola Giordano e Laura Nargi spuntano i manifesti di Gianluca Festa ad Avellino. Da questa mattina in città sono spuntati i manifesti 6 x 3, con slogan e messaggi che riprendono il lavoro amministrativo lanciando bordate su quanto realizzato nei suoi anni da sindaco. Provocatori, diretti, come nello stile di Festa che rivendica i risulati raggiunti per il capoluogo irpino.

“Colpevole” la provocazione.. “solo di amare avellino”. I manifesti parlano chiaro, così come fatti realizzare dall’ex sindaco: “Obiettivi, risultati, visione. Non promesse, ma fatti messi in fila come tessere di un mosaico che racconta una città che si muove”. Una nuova campagna mediatica quella dell'ex sindaco che aveva già annunciato pubblicamente la sua volontà di correre alle prossime comunali di maggio. Nei mesi scorsi Festa ha presentato in netto anticipo liste e candidati a sostegno.