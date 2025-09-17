Atti osceni in auto davanti alle scuole ad Ariano: ecco cosa è successo Non c'è nessun allarme sociale. Situazione monitorata e grande sinergia tra polizia e carabinieri

Non c'è nessun allarme sociale ad Ariano Irpino. Istituti scolastici e luoghi frequentati dagli studenti, all'entrata e uscita delle attività didattiche sono al momento attentamente monitorati dalle forze dell'ordine, attraverso un piano coordinato che ha portato ad un risultato positivo e risolutivo nel giro di poco tempo.

Ecco che cosa è successo

Circa una settimana fa è stata segnalata in due zone della città una fiat punto con all'interno due persone, una delle quali in evidente atteggiamento osceno, sotto gli occhi di ragazzini fermi in strada. Due i video inequivocabili in possesso delle forze dell'ordine, insieme ad una serie di denunce informali.

L'indagine

La polizia si è immediatamente attivata, riuscendo ad individuare la vettura segnalata da più persone, ricostruire gli episodi e ad identificare le persone all'interno purtroppo non in flagranza, giunte sul tricolle da fuori provincia. Un importante lavoro investigativo su cui al momento vige il più stretto riserbo, coperto da segreto istruttorio da parte della procura della repubblica di Benevento, che conduce l'inchiesta.

L'allarme e la psicosi delle ultime ore

La diffusione virale dei video osceni avvenuta soprattutto nella giornata di oggi ha destato comprensibile preoccupazione e allarme tra le famiglie, alcune delle quali impaurite nel mandare i propri figli a scuola.

La rassicurazione

Dal giorno in cui è stata segnalata la squallida vicenda, l'auto in questione con i due individui identificati e al momento non gravati da provvedimenti non è più ritornata sul tricolle.

Una sinergia importante

Sin da subito c'è stata come spesso avviene in questi casi delicati, una stretta e sinergica collaborazione tra il vice questore del locale commissariano di polizia, Giulio Masini e il capitano dei carabinieri della compagnia arianese Ludovica Arrabito.

L'appello

Viene rivolto l'ennesimo appello ai cittadini affinchè anomalie di questo tipo, possano essere segnalate immediatamente al 112 o al 113 al fine di stroncare sul nascere episodi del genere e restituire nell'immediato serenità a tante famiglie. Le denunce sui social lasciano il tempo che trovano e spesso disorientano creando confusione e allarmismo. E' importante rivolgersi con immediatezza alle forze dell'ordine senza alcun timore.

Oltre ai numeri di emergenza sempre attivi h24 è possibile contattare direttamente le vare sedi operative delle forze dell'ordine presenti sul territorio.

Ecco tutti i riferimenti utili per ogni tipo di emergenza

Carabinieri 0825.823600

Polizia 0825.829311

Guardia di Finanza 0825.871146

Polizia Municipale 0825.875142

Il precedente a maggio 2024

Dopo un breve inseguimento ed una indagine lampo, i carabinieri della stazione di Dentecane intercettarono e denunciarono alla procura delle repubblica di Benevento, un uomo di origini sudanesi, ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico.

Tutto partì da una segnalazione giunta al “112”, con la quale una donna di Venticano riferiva che poco prima un uomo di colore, dopo averla avvicinata con una scusa, le aveva mostrato le proprie parti intime, per poi allontanarsi in tutta fretta.

Dopo una breve ricerca, i militari riuscirono ad intercettare il responsabile dell’insano gesto, commesso nei pressi di un istituto scolastico.

Le indagini avviate dai carabinieri permisero di scoprire anche un secondo episodio, del tutto simile al precedente, avvenuto, sempre a Venticano, il giorno prima.