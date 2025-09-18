Ariano, indagini chiuse sui furti ex voto: verso il processo Suor Bernadette Parte dell'oro rubato dalle parrocchie sono stati venduti in alcuni esercizi commerciali

di Paola Iandolo

Chiuse le indagini sui furti degli ex voto. Suor Bernadette, 45 anni indonesiana, madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo va verso il processo per gli ex voto rubati alle chiese della Diocesi di Ariano Irpino. La religiosa, finita ad ottobre agli arresti domiciliari in provincia di Roma, è stata destinataria qualche settimana fa di un avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Benevento. Il provento dei furti sarebbe stato venduto ad alcuni esercizi commerciali dietro pagamento di 80mila euro, trasferiti su conti correnti esteri. I preziosi in parte erano stati fusi e quindi parzialmente irrecuperabili.

Le indagini erano state condotte dai Carabinieri di Ariano Irpino. I furti si erano verificati in varie parrocchie della diocesi: Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio di Castel Baronia, Santa Maria Assunta in Cielo di Ariano Irpino, San Sossio Baronia, Santa Maria della Neve in Morroni di Bonito, San Nicola Vescovo di Savignano Irpino, San Giovanni Battista di Carife, Madonna del Carmine in Ariano Irpino e San Giovanni Battista in Ariano Irpino.

Sarebbero 13 in tutto i chili di oro spariti dal caveau blindato del palazzo vescovile e che sarebbero stati sottratti nel tempo dalla madre superiora della congregazione di Santo Spirito arrestata dai carabinieri, a San Cesareo, in provincia di Roma. Secondo gli inquirenti, in un primo momento, il valore dei preziosi ammontava ad 80 mila euro, ma ora ci sarebbero ulteriori segnalazioni di altri monili scomparsi dalle chiese della curia irpina che fanno lievitare di gran lunga il bottino dell’oro rubato.