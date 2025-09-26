Eccellenze Italiane premio a Capone, dedica alle donne: abbiate sempre coraggio Il riconoscimento per l'avvocato Cinzia Capone di Mirabella Eclano

A Roma, nella suggestiva cornice della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria, l’avvocato Cinzia Capone, Vicepresidente dell’Associazione del Consiglio per la Parità di Genere, ha ritirato il prestigioso premio “Eccellenze Italiane 2025”. La professionista irpina, emozionata, ha dedicato il suo riconoscimento alle vittime che nel corso degli anni ha tutelato attraverso la professione forense. Tanti gli ospiti presenti in platea e tanti gli applausi. L’edizione di quest’anno è stata dedicata ai componenti della Difesa, dell’Interno e della Giustizia che hanno perso la vita durante l’espletamento del servizio, in particolar modo al compianto Giudice Livatino Martire.

Il premio 2025

“Ringrazio l’Associazione Assotutela per questa straordinaria occasione ben organizzata e piena di valori. Non è un premio a me, ma a tutte quelle donne di ieri e di oggi che non ce l’hanno fatta a reagire alle tirannie, a loro rendo omaggio, alle sensibilità più belle che ci sorridono dal cielo” - Così Cinzia Capone in una sua dichiarazione.