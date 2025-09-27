Ariano: principio d'incendio e in pochi minuti auto divorata dalle fiamme Paura lungo la strada provinciale 10

Paura lungo la strada provinciale 10 ad Ariano Irpino. Una fiat punto ha preso improvvisamente fuoco. E' successo al confine con Savignano Irpino.

Alla guida della vettura un anziano proveniente da un comune del foggiano. Era diretto da un elettrauto per una verifica alla sua auto che presentava anomalie. Non c'è stato il tempo.

A lanciare l'allarme una segnalazione alla polizia municipale di Savignano Irpino, che a sua volta ha subito allertato il centralino dei colleghi di Ariano Irpino e i vigili del fuoco giunti da Grottaminarda.

Sul posto anche alcuni residenti della zona che, senza esitazione, hanno aiutato l’automobilista a mettersi in salvo.

L’auto è stata rapidamente avvolta dalle fiamme e distrutta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito: solo un grande spavento per il malcapitato conducente. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità, poi ripristinata da una ditta specializzata.

L’autovettura è stata rimossa e trasferita in un centro autorizzato. Un intervento rapido e soprattutto una grande sinergia tra istituzioni e operatori di diversi territori.