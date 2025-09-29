Ariano, auto che entrano e escono dai carrozzieri: continuano i danneggiamenti Ancora un grave episodio nel borgo antico della Guardia

Auto che entrano e escono dai carrozzieri. Dopo gli specchietti in frantumi e pneumatici forati continuano senza sosta i danneggiamenti in centro alle vetture di residenti e non. Ancora un grave episodio nel borgo antico della Guardia.

Non si contano ormai i veicoli presi di mira non si sa da chi. C'è chi sostiene che non si tratta di bande di ragazzini ma della mano di un folle, lo stesso che probabilmente si è reso protagonista di gesti del genere in più zone della città, dal centro partendo dalla Russo Anzani al Piano di Zona.

Diverse sono state le denunce presentate finora alle forze dell'ordine e le segnalazioni. C'è chi addirittura ha subito danneggiamenti alla propria auto per ben due volte a distanza di soli pochi giorni. Un fenomeno inarrestabile ma gli autori o l'autore solitario, restano al momento impuniti.