Ariano: "Prestate attenzione lungo la Variante" La famigerata arteria già teatro di incidenti stradali è continuamente attraversata da cinghiali

Attenzione lungo la Variante ad Ariano Irpino. La famigerata arteria già teatro di incidenti stradali è continuamente attraversata da cinghiali.

La foto è stata scattata all'incrocio che porta a via Fontananuova. Ed è questo il tratto più a rischio, nei pressi di località Petrara, dove pochi giorni fa è stato avvistato e segnalato dai residenti un lupo ibrido.

Una presenza quella dei cinghiali riscontrata nuovamemte anche in centro a partire dalla villa comunale dove dopo un periodo di vacanze estive sembra essere ritornato "Pasqualone" o un nuovo ospite assiduo.