Dispositivo elettronico illecito utilizzato per la caccia: sequestro a Bisaccia

I carabinieri del nucleo forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia venatoria e di antibracconaggio, ponevano sotto sequestro un dispositivo elettronico illecito, utilizzato per la caccia.
Nello specifico, l’intervento è avvenuto in un fondo privato nel comune di Bisaccia, dove durante il sopralluogo, i militari rinvenivano un congegno elettroacustico utilizzato come richiamo per le quaglie.
"I militari operanti - si legge nella nota - deferivano in stato di libertà, alla procura della repubblica presso il tribunale di Avellino, i tre proprietari del fondo per esercizio della caccia con mezzi vietati e procedevano a porre sotto sequestro il dispositivo rinvenuto".
L’intervento dei Carabinieri rientra nell’impegno costante dell’Arma a protezione della fauna selvatica. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.