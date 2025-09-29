Dispositivo elettronico illecito utilizzato per la caccia: sequestro a Bisaccia

L'intervento dei carabinieri in un fondo privato

dispositivo elettronico illecito utilizzato per la caccia sequestro a bisaccia

Bisaccia: carabinieri sequestrano un dispositivo elettronico illecito utilizzato per la caccia...

Bisaccia.  

I carabinieri del nucleo forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia venatoria e di antibracconaggio, ponevano sotto sequestro un dispositivo elettronico illecito, utilizzato per la caccia.

Nello specifico, l’intervento è avvenuto in un fondo privato nel comune di Bisaccia, dove durante il sopralluogo, i militari rinvenivano un congegno elettroacustico utilizzato come richiamo per le quaglie.

"I militari operanti - si legge nella nota - deferivano in stato di libertà, alla procura della repubblica presso il tribunale di Avellino, i tre proprietari del fondo per esercizio della caccia con mezzi vietati e procedevano a porre sotto sequestro il dispositivo rinvenuto".

L’intervento dei Carabinieri rientra nell’impegno costante dell’Arma a protezione della fauna selvatica. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.

