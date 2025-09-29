Avellino: controlli alla movida, chiuso un locale per lavoro nero

Sono state elevate sanzioni per circa 25mila euro

avellino controlli alla movida chiuso un locale per lavoro nero
Avellino.  

Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della movida cittadina e nei principali punti di aggregazione giovanile.

L’attività ispettiva ha portato alla chiusura di un locale pubblico del capoluogo, dove sono state accertate alcune irregolarità.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno contestato:

-      l’impiego di una lavoratrice in assenza di un regolare rapporto di lavoro, con contestuale sospensione dell’attività;

-      la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi;

-      l’assenza di autorizzazione all’uso di sistemi di videosorveglianza;

-      l’omessa formazione del personale e della visita medica.

Sono state elevate sanzioni per circa 25mila euro.

Ultime Notizie