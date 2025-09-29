Avellino, in Questura la sala Ammaturo: il coraggio degli onesti sia l'esempio Oggi la cerimonia di intitolazione

"Il coraggio degli onesti deve tradursi in impegno quotidiano". Con queste parole Gilda Ammaturo, figlia del vicequestore Antonio Ammaturo ha riletto un prezioso manoscritto del padre, durante la cerimonia di intitolazione della sala riunioni della Questura di Avellino. Un eroe dello Stato, Ammaturo, uomo di legge, morto per mano delle brigate rosse nel 1982.

La festa di San MIchele

Nel giorno della festa di San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato è stata inaugurata la sala riunioni del quarto piano delal Quwatura di Via Palatucci ad Avellino, ad Antonio Ammaturo, Capo della Squadra Mobile della Questura di Napoli, ucciso insieme al suo collaboratore Pasquale Paola in un vile agguato terroristico delle Brigate Rosse il 15 luglio 1982

La messa di Aiello

Dopo la messa celebrata dal vescovo Aiello c'è stata la cerimonia di inaugurazione della sala che celebrerà il ricordo attivo e consapevole del poliziotto simbolo della legalità. ”Erano anni molto bui: c’era in atto- afferma Gilda Ammaturo- una vera e propria guerra, non soltanto qui in Campania, ma in tutta Italia, e a Napoli ancora di più. Ai giovani si trasmette l’esempio di mio padre. Spero che il suo insegnamento di vita – di non arrendersi mai, anche a costo della propria vita –. Sono contenta che anche ad Avellino ci sia un ricordo permanente in questura. Il coraggio deve tradursi in un impegno quotidiano: comportarsi secondo le regole della legalità e dell’onestà, agire con coraggio – il coraggio degli onesti, come quello di mio padre". "Mi sento a casa in questura, come per mio padre i luoghi della legge sono stati sempre la sua seconda famiglia - ha detto Graziella Ammaturo -. Siamo felici e commosse per questa cerimonia che garantirà ricordo attivo e consapevole del nostro papà".

Picone: Ammaturo Simbolo per i giovani

Il Questore Pasquale Picone ha ricordato l’impegno a tutela della legalità pagato con la vita da parte dei due agenti della polizia.”Ricordo di queste due figure Ammaturo e Paola: oggi la questura, ma direi tutta la comunità, comprese le scuole, si stringe attorno a questo ricordo. Pasquale Paola e Antonio Ammaturo sono stati due vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. Non potevamo non ricordarli in questo momento.

La verità ad ogni costo

A seguire all'interno della sala riunioni è stata scoperta l'opera del poliziotto artista Luca Calandini dedicata ad Ammaturo dal titolo "La verità ad ogni costo". A fare da prologo alla cerimonia, la consegna delle medaglie di commiato al personale della polizia di Stato in servizio presso la Questura di Avellino.