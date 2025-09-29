Avellino, ladri scatenati a Contrada Bagnoli: quattro colpi in una notte I residenti chiedono l'illuminazione pubblica con un appello lanciato alla commissaria Perrotta

di Paola Iandolo

Alta tensione a contrada Bagnoli ad Avellino. Saccheggiate quattro abitazioni. In diversi casi i ladri non sono riusciti ad accedere nelle abitazioni. In un video diffuso dal proprietario di una delle villette prese di mira si vedono tre balordi con il volto coperto tentare di entrare nel giardino della casa, perlustrare l'area e andare via per le campagne. Il proprietario della villetta ha subito allertato i carabinieri. Al loro arrivo i ladri si erano già dileguati.

I residenti sono esasperati e chiedono l'intervento del commissario Giuliana Perrotta affinchè anche le parti a buio della contrada vengano illuminata quanto prima. I residenti si sono riuniti in un comitato "Sette Contrade" e per cercare di rendere la zona più sicura hanno creato un gruppo whatsapp dove comunicano movimenti e auto sospette. Stanchi delle continue irruzioni nelle loro case si sono rivolte al commissario al fine di far servire la zona dalla pubblica illuminazione, scongiurando le irruzioni.