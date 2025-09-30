Ariano: "Stanno morendo uno dopo l'altro tutti i miei gatti" L'allarme arriva da località Cannelle, nel popoloso rione Martiri

"Stanno morendo uno dopo l'altro tutti i miei gatti. Ho l'impressione che ci sia un avvelenamento in atto". L'allarme arriva da località Cannelle, nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino. "Ne avevo 15 e li sto perdendo tutti. Si vede chiaramente che non stanno bene, qualcosa è successo".

Viene rivolto un appello anche altri altri residenti della zona al fine di verificare se si siano verificati episodi analoghi e alla polizia municipale per un controllo nella zona di concerto con l'Asl. Anomalie segnalate anche dal versante opposto, Cardito relative a patologie riscontrate su più gatti da strada.