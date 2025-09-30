Avellino, si spara un colpo di fucile e muore: tragedia a Rione San Tommaso Il dramma nei pressi del Campo Roca, muore 82enne

Tragedia nella notte ad Avellino a Rione San Tommaso, dove un uomo si e' tolto la vita. È successo nei pressi del Campo Roca . L'uomo, un 83enne di Contrada residente a San Tommaso, ha deciso di togliersi la vita, sparandosi con un fucile.

Il dramma nella notte

Secondo le prime ricostruzioni, i familiari – allarmati dal forte colpo – hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso dell'anziano.

I rilievi

L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi da parte degli investigatori. Dolore e cordoglio nel popoloso rione della periferia sud della città, dove la notizia si è rapidamente diffusa scatenando una ondata di dolore e cordoglio.