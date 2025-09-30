Controlli straordinari dei carabinieri contro lo spaccio di hashish e cocaina Due persone fermate a Baiano e Monteforte Irpino

I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato in tutta la provincia i servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità e ad assicurare interventi tempestivi ed efficaci.

Le pattuglie hanno eseguito posti di controllo con numerose perquisizioni, garantendo un presidio dinamico e capillare.

Nell’ambito di tali attività, nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno sottoposto a verifica numerosi veicoli e persone sospette. Due soggetti, un 20enne della provincia di Caserta e un 45enne senza fissa dimora, sono stati fermati rispettivamente a Baiano e Monteforte Irpino e proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, non avendo fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni.

L’attenzione è stata inoltre rivolta al contrasto dei reati in materia di stupefacenti: quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono state segnalate alla competente Autorità amministrativa poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.