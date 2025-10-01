Carceri al collasso in Campania: manca il personale ovunque Aldo Di Giacomo da Ariano: "L'Irpinia è in linea con i dati nazionali"

Carceri al collasso in Campania. Manca il personale ovunque. Il grido di allarme rivolto al Governo arriva dal penitenziario di Ariano Irpino dove stamane si è recato in visita il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo.

Sovraffollamento e mancanza di cure in strutture adeguate per detenuti con problemi psichiatrici. Strutture carcerarie nel caos.

La polizia penitenziaria continua ad essere sotto organico nonostante le rassicurazioni e le assunzioni recenti.

"I conti si fanno in entrata e uscita e attualmente la situazione è drammatica. I dati nazionali ci dicono, (e l'Irpinia è in linea con questo quadro): 4000 poliziotti finiti in un anno in ospedale, oltre 10 chili di droghe trovate all'interno degli istituti, più di 2000 telefonini rinvenuti. Da questo punto di vista - afferma Di Giacomo - non c'è interesse del governo.

Ma la cosa più eclatante: è la costruzione dei nuovi padiglioni prefabbricati all'interno degli istituti spendendo 70 milioni di euro. E manco a farla apposta la gara d'appalto è saltata. Considerate che la crescita dei detenuti è di 200 al mese. A voi le considerazioni.