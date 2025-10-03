Lioni, Muore durante il parto: si attende la fissazione dell'esame autoptico La 41enne è deceduta durante il taglio cesareo predisposto d'urgenza alla Malzoni

di Paola Iandolo

Si attende la fissazione dell'autopsia sulla salma di Concita Perna, morta a 41 anni per dare alla luce il suo bambino che è salvo e sta bene. Dopo il sequestro della salma da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino, si attende che il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro conferisca l'incarico ai consulenti della procura di Avellino. Accertamento quello dell'autopsia sulla salma della giovane di Lioni, teso a comprendere quali sono le cause che hanno determinato la morte di Concita.

Decesso avvenuto alla clinica Malzoni di Avellino. Si indaga su eventuali responsabilità ed imperizie da parte del personale medico. Dalla clinica le precisazioni sul quadro clinico di Concita. A loro avviso sarebbe giunta alla Malzoni già in condizioni critiche. La direzione sanitaria ha precisato che è stato fatto di tutto per strappare Concita dalla morte e salvare sia lei che il suo bambino.

Lioni è a lutto per la tragedia accaduta a Concita Perna. morte durante il cesareo. Una famiglia distrutta dal dolore e solo lo scorso è stata colpita da un altro lutto. Lo scorso anno è morta anche l'altra sorella di Concita, a causa di un trapianto di cuore fallito. La famiglia Perna sta affrontando una doppia tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. In molti hanno espresso solidarietà, vicinanza e dolore per la perdita di una giovane donna che lascia un vuoto incolmabile.