Il prete anti camorra don Maurizio Patriciello alla veglia missionaria ad Ariano Farà tappa nella Basilica Cattedrale domenica 19 ottobre

Il prete anti clan, da anni in lotta contro la camorra, simbolo del parco verde di Caivano, don Maurizio Patriciello, farà tappa in Irpinia ad Ariano il prossimo 19 ottobre.

Il sacerdote napoletano originario di Frattaminore, da anni sotto scorta, che domenica scorsa è stato vittima di una gravissima intimidazione nella sua parrocchia, destinatario di bossolo calibro 9x21 durante la messa da un uomo d 75 anni successivamente arrestato per atti persecutori aggravati dal metodo mafioso, prenderà parte alla veglia missionaria presieduta dal vescovo Sergio Melillo nella Basilica Cattedrale alle 19.30.

Domenica prossima intanto, 5 ottobre, è in programma l'iniziativa pubblica di solidarietà, promossa da cittadini e associazioni, dal titolo #IoStocondonMaurizio. L'appuntamento, a partire dalle 11, è sul sagrato della chiesa Santissimi Apostoli al Parco Verde.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, nell'invitare i cittadini alla mobilitazione in occasione di #IoStoConDonMaurizio, parla di "gesto raccapricciante, una sfida aperta e violenta al sacerdote, alla sua comunità e a tutti noi che rappresentiamo lo Stato. La camorra ha profanato un luogo sacro per lanciare un messaggio intimidatorio, ma la nostra risposta sarà civile, forte e numerosa: domenica saremo tutti al Parco Verde"