Lioni, decesso Concita Perna: la Procura procede contro ignoti Al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati

di Paola Iandolo

Riceveranno l'incarico peritale un medico legale, un ginecologo e un anatomopatologo dal pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro lunedì pomeriggio per far luce sulle cause della morte di Concita Perna, la quarantunenne di Lioni deceduta al termine del parto cesareo quando è venuto alla luce il suo bambino.

Al momento la Procura di Avellino starebbe procedendo senza iscrizioni nel registro degli indagati. Per questo motivo alle operazioni di accertamento medico legale potranno partecipare i consulenti eventualmente nominati dalla famiglia. A rappresentare i familiari della quarantunenne l’avvocato Gerardo Castellano.

Le conclusioni del collegio di consulenti e quanto finora raccolto dagli inquirenti saranno oggetto di informativa alla Procura della Repubblica. Solo dopo si potranno determinare eventuali profili di negligenza per il caso di Concita Perna. Intanto Lioni e l’Irpinia si preparano a dare l’ultimo saluto a Concita. Una tragedia che ha lasciato sotto choc tutta la comunità