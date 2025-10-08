Avellino, furto di abiti firmati alla Gallery Boutique: indagini in corso Trafugata merce per un valore di circa 40mila euro in pochissimo tempo dai sei malviventi

di Paola Iandolo

Saccheggiata la Gallery Boutique di Mancini ad Avellino. In azione un commando di sei rapinatori. Hanno aggito mercoledì scorso intorno alle 5. Sono entrati in azione con tre auto e hanno portano via abiti griffati per un valore di 40 mila euro dopo aver divelto la saracinesca. Presa di mira l'attività di un commerciante storico della città di Avellino. Il furto è stato compiuto con azione repentina duranta pochissimo tempo e con particolare abilità.

Sul furto avvenuto a centro città a due passi dalla Prefettura di Avellino indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive in zona per risalire almeno alle targhe delle auto giunte in via Mancini e sulle quali sono stati caricati gli abiti firmati. Non è escluso che le vetture utilizzate dai malviventi siano state rubate poco prima di compiere il raid. Auto che con ogni probabilità sono state abbandonate dopo il colpo per far perdere definitivamente le tracce.