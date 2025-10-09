Gattino sfugge alla mamma e finisce in un pozzetto: salvataggio emozionante E' vivo grazie ad operai e vigili del fuoco

Sfugge alla mamma e dopo essersi infilato in un tubo vicino ad una grata, scivola in fondo ad un pozzetto profondo circa cinque metri.

E' successo stamane al parco Pallottini di Ariano Irpino. Sono stati due operai ad udire i lamenti strazianti del gattino, a rischio soffocamento, i quali non hanno voltato lo sguardo dall'altra parte e dopo una serie di tentativi di salvataggio andati a vuoti si sono rivolti ai vigili del fuoco.

In poco tempo è giunta una squadra da Grottaminarda che tra non poche difficoltà è riuscita nell'impresa. "Sono stati davvero bravissimi - ci dice Carmine Quarantini, uno degli operai - un'operazione per noi praticamente impossibile. E la scena più emozionante è stata l'attesa della madre durante le operazioni. Alla fine è stata lei a riprenderlo e portarlo via dopo la disavventura":