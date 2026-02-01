Atripalda, Referendum separazione: continua la mobilitazione della Camera Penale La battaglia sulla giustizia

di Paola Iandolo

La Camera Penale Irpina continua la mobilitazione e la campagna di informazione per il Si al Referendum. Referendum chiamato ad approvare la riforma Nordio sulla separazione delle carrieredei magistrati e l’Alta Corte Disciplinare. I rappresentanti della Camera Penale Irpina, guidata dall'avvocato Gaetano Aufiiero, dopo una prima tappa tenuta ad Avellino nelle scorse settimane, stamane ha con un gazebo informato i cittadini di Atripalda. I rappresentanti della Camera Penale Irpina, a partire dal referente del Comitato “Giusto dire Si” dell’Unione Camere Penali Italiane Simone Imparato, hanno spiegato a cittadini le ragioni per sostenere la riforma Nordio in piazza ad Atripalda.

Venerdì i componenti della Camera Penale Irpina hanno preso parte anche al convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Avellino al Carcere Borbonico. In quella sede Aufiero ha spiegato perché votare si, per avere "il giudice deve essere terzo e imparziale. Sono 26 anni che l’articolo 111 della Costituzione prevede che il giudice debba essere imparziale e terzo. Bisogna votare sì perché la separazione delle carriere non ha nulla a che vedere con la separazione delle funzioni, che è il cavallo di battaglia dei vari comitati per il no: “Ma c’è già la separazione delle funzioni”. La separazione delle funzioni non c’entra nulla con la separazione delle carriere".