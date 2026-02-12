Allarme truffe agli anziani: carabinieri ne sventano 5 in poche ore in Irpinia

Nel pomeriggio di ieri, nei comuni di Venticano, Pietradefusi e Montefusco, sono state tentate almeno cinque truffe ai danni di altrettante persone anziane.
La tecnica è sempre la stessa:
ll "finto carabiniere" che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a trovare un parente (di solito il nipote od il figlio).
Attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima viene carpita la fiducia dell'interlocutore, e subito dopo arriva la richiesta di consegnare danaro e preziosi ad un incaricato.
Le potenziali vittime, questa volta, ricordando i consigli ricevuti durante i numerosi incontri con i militari delle locali Stazioni Carabinieri, si sono subito insospettite ed hanno contattato il “112”.
I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, subito dopo la prima segnalazione, hanno saturato l'intero quadrante di interesse con quattro pattuglie perlustrando tutta la zona, senza però ravvisare alcuna situazione sospetta.
Adesso le indagini cercheranno di chiarire il luogo ed il numero dal quale le chiamate sono partite e, quindi, di individuare i responsabili.