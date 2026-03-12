Forino, esplosione in casa: non ce l'ha fatta il meccanico Frank D'Amato E' morto stamattina al Cardarelli di Napoli dove ha lottato per giorni tra la vita e la morte

Non ce l’ha fatta Franco D’Amato, per tutti “Frank”, il meccanico originario di Forino rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a causa di un’esplosione di gas avvenuta mentre stava cucinando nella sua abitazioen. L’uomo, aveva riportato ustioni sul 90 per cento del corpo. Frank è deceduto questa mattina, intorno alle 7, all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato in condizioni disperate.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio sarebbe avvenuto mentre D’Amato stava preparando da mangiare. L’esplosione gli ha provocato ferite molto gravi, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo. La notizia della scomparsa di “Frank” ha profondamente colpito la comunità di Forino, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Amici, conoscenti e clienti lo ricordano come un lavoratore serio e una persona sempre disponibile.

Il cordoglio del sindaco Antonio Olivieri

È un giorno tristissimo per la nostra Forino. Stamattina ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: Frank ha lottato con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

La nostra comunità è colpita da un dolore immenso. La notizia della sua scomparsa ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Frank era un uomo, un lavoratore, un nostro concittadino che faceva parte della quotidianità di Forino. È stato strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici da una tragedia indescrivibile e crudele. Di fronte a una perdita così grande, le parole sembrano non bastare.

La comunità di Forino si stringe con sincera commozione attorno alla sua famiglia, condividendo il peso di questo lutto con profonda vicinanza e affetto.

Che il ricordo di Frank resti vivo nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, e che la solidarietà di tutti noi possa rappresentare un piccolo conforto in questo momento di immenso dolore.

Frank, possa tu trovare pace. Non doveva andare così, ma la vita, talvolta, ci pone davanti a eventi imprevedibili e incomprensibili. Ti giunga il nostro abbraccio, ovunque tu sia.

