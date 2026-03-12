Episodi di violenza alla Rems di San Nicola Baronia: indaga la procura Ciambriello: "Non è un carcere, la struttura va dotata di strumenti e figure necessarie"

Sono al vaglio della procura di Benevento gli ultimi gravi episodi avvenuti alla Rems di San Nicola Baronia in Irpinia, ultimo in ordine di tempo, il ricovero al pronto soccorso delll'ospedale Moscati di Avellino di un detenuto rimasto vittima di un'aggressione all'interno della struttura da parte di un altro ospite.

Le motivazioni sono al vaglio degli inquirenti. Un dato è certo: la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ce ne sono 31 in Italia, come quella di San Nicola Baronia, non vice sicuramente un momento felice. Andrebbe attrezzata adeguatamente e dotata di un progetto di inclusione sociale che evidentemente non è all'altezza.

"Le Rems - ha affermato il garante dei detenuti Samuele Ciambriello - non è un carcere - va rivista tutta l'organizzazione, non è possibile scaricarle senza dotarle degli strumenti e figure necessarie".