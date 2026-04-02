Noto professionista picchiato da uomini incappucciati nel parcheggio del market L’aggressione è avvenuta nel parcheggio coperto dell’attività commerciale di via Tagliamento

Un episodio inquietante sul quale stanno cercando di far luce gli uomini della squadra Mobile della questura di via Palatucci. Poco prima delle 20, un uomo di 40 anni, noto professionista, era appena uscito dal supermercato, quando è stato avvicinato da un gruppo di persone con il volto travisato, coperti da cappuccio e armati di spranghe, che lo hanno aggredito. Un’aggressione brutale durata pochi minuti, dopodiché il gruppo di malviventi e’ fuggito via.

Qualcuno ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale. Ha riportato traumi su tutto il corpo ed ora si trova sotto osservazione.

Sul posto anche gli uomini della Mobile che hanno avviato le indagini. Si cerca di ricostruire l’intera vicenda e soprattutto capire i motivi di tale aggressione. Determinanti saranno anche le telecamere installate nel parcheggio coperto del supermercato.