La caserma dei vigili del fuoco in Valle Caudina diventa realtà Il nuovo distaccamento potrà contare su una dotazione di 33 unità



Il Comune di San Martino Valle Caudina compie un passo storico per la sicurezza e la tutela del territorio. Giovedì 16 aprile, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare “Gianni Raviele”, il Consiglio Comunale sarà chiamato a formalizzare la cessione ufficiale dell’area destinata alla realizzazione della sede distaccata permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia di Avellino al Demanio dello Stato.

Non si tratta soltanto di un passaggio amministrativo. È il momento in cui un progetto atteso e costruito nel tempo diventa realtà concreta. È il segno tangibile di un impegno condiviso per la sicurezza, la tutela e il futuro del nostro territorio. Un atto di grande rilevanza istituzionale che segna il completamento di un percorso avviato grazie alla decisione del Ministero dell’Interno, orientata a rafforzare e ottimizzare il dispositivo di soccorso territoriale nella provincia di Avellino. La decisione nasce da una profonda attenzione verso le esigenze della Valle Caudina e dell’area dei Monti del Partenio: un territorio straordinario ma fragile, segnato da complessità morfologiche, distanze operative significative e da un elevato rischio sismico e idrogeologico. Proprio per questo, rafforzare la presenza dello Stato significa offrire risposte più rapide, più efficaci, più vicine ai cittadini.

Il Consiglio Comunale del 16 aprile rappresenta il punto di arrivo di tappe fondamentali:

• il decreto ministeriale del 6 giugno 2024, che ha definito la ripartizione delle dotazioni organiche e dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco nella provincia di Avellino;

• la presentazione pubblica del progetto, avvenuta il 10 novembre 2025 alla presenza del Ministro dell’Interno pref. Matteo Piantedosi e delle autorità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

• la riunione preliminare del 26 gennaio 2026 con i vertici del Demanio dello Stato per la Regione Campania, finalizzata all’acquisizione dell’area.

Con la seduta di giovedì, il progetto assume carattere ufficiale e concreto.

Il nuovo distaccamento potrà contare su una dotazione di 33 unità e garantirà la presenza continuativa, 24 ore su 24, di una squadra operativa di pronto intervento. Un presidio stabile che rappresenta un investimento strategico per la sicurezza dei cittadini, la prevenzione dei rischi e la tempestività delle operazioni di soccorso.

In un territorio fragile come il nostro, la presenza permanente dei Vigili del Fuoco non è solo un rafforzamento dei servizi, ma un segnale concreto di attenzione, vicinanza e tutela da parte dello Stato.

Per San Martino Valle Caudina, e per l’intera Valle, è molto più di una nuova struttura: è un presidio di fiducia, un punto di riferimento costante, una risposta concreta ai bisogni di un territorio che merita attenzione e protezione.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento così significativo, perché le conquiste più importanti sono quelle che si condividono, insieme.

Nel corso della seduta sarà presente, in qualità di ospite, l’attuale Comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Avellino, arch. Alessandra Rilievi, alla quale va il nostro benvenuto.

Un ringraziamento sentito e profondo è rivolto all’ing. Mario Bellizzi, già Comandante provinciale, per la vicinanza istituzionale, la sensibilità e l’impegno dimostrati fin dal primo giorno, che hanno contribuito in maniera determinante al conseguimento di questo importante risultato.

