Greci e Montaguto: un furto consumato e un tentativo andato a vuoto Su entrambi gli episodi stanno indagano i carabinieri

Un furto consumato e un tentativo andato a vuoto. E' successo nella stessa notte rispettivamente a Greci e Montaguto nella Valle del Cervaro.

Ma andiamo con ordine. Nel primo caso, all'ingresso del paese accanto all'ufficio postale i malviventi sono riusciti a portare via oro e denaro.

Quando i proprietari si sono accorti del furto era ormai già troppo tardi. Non vi era più traccia dei ladri. Nella stessa notte nel vicino comune di Montaguto, anche qui in pieno centro, i ladri hanno tentato di intrufolarsi all'interno di un'abitazione collegata ad un bar. Il colpo è andato a vuoto.

Su entrambi gli episodi stanno indagano i carabinieri. Comprensibile il livello di preoccupazione da parte delle popolazioni nei due comuni, in questo territorio al confine con la vicina Puglia, da sempre particolarmente esposto ai tentacoli della malavita foggiana.