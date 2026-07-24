Tribunale Avellino, nuovo Procuratore: tre i candidati in corsa per l'incarico Ora i profili sono al vaglio della V Commissione del Csm

di Paola Iandolo

Sono tre i nomi in corsa per la guida della Procura della Repubblica di Avellino. Alle 17 di oggi hanno presentato la domanda l’attuale Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, che guida dal 2021 l’ufficio giudiziario calabrese. In corsa anche due magistrati che hanno lavorato alla Procura di Avellino, il Procuratore Aggiunto di Napoli Sergio Amato e il sostituto procuratore generale della Cassazione Vincenzo Senatore.

L'iter

Le tre candidature, ora saranno vagliate dalla V Commissione del CSM, che dovrà decidere quale dei nomi o quanti dei nomi indicare al Plenum per l’incarico direttivo. Dopo questo passaggio, la scelta passerà al Plenum del CSM, che dovrà ratificare in caso di unanimità o scegliere nell’ipotesi di una doppia indicazione dalla Commissione.

Chi sono i tre candidati



Alessandro D’Alessio è l’attuale Procuratore della Repubblica di Castrovillari, in carica dal 22 settembre 2021. Nato a Napoli, è un magistrato con lunga esperienza nella Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dove si è occupato di indagini contro la camorra, in particolare contro il clan dei Casalesi.

Sergio Amato, Procuratore Aggiunto di Napoli, attualmente alla guida della I Sezione della Dda di Napoli,è stato sostituito Procuratore ad Avellino dal 1995 al 2001 per poi passare alla Procura di Napoli, da dove ha seguito anche processi ed indagini sulle organizzazioni criminali in Irpinia, in particolare il clan Genovese, fino al 2019 in qualita’ di sostituto. A Napoli e’ tornato come Procuratore Aggiunto in prima linea contro i clan della città capoluogo della Regione.

Vincenzo Senatore, anche lui sostituto procuratore ad Avellino tra gli anni 90 e il 2000, poi passato alla Procura della Repubblica di Salerno, dove ha ricoperto anche l’incarico di sostituto procuratore della Repubblica, presso la Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) del Tribunale di Salerno, dal maggio 2020 è sostituto procuratore generale nella sezione Penale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

